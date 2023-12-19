«Уральские авиалинии» полетят в Эмираты и Египет, Таиланд – под вопросом

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает международные рейсы из Екатеринбурга – с 29 декабря начнутся полеты в Дубай. Билеты уже есть в продаже, стоимость полета в одну сторону – от 27 608 руб.

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«А с середины января – много новых рейсов, которые позволят нам летать за рубеж», – сообщил журналистам первый замгендиректора авиакомпании Кирилл Скуратов.

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Он добавил, что будут восстановлены практически все маршруты в Азию и не только. Так, среди перспективных направлений в расписании на сайте перевозчика можно найти города Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, Баку, Ереван, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Харбин и др.

Также с 15 января возобновится сообщение между подмосковным Жуковским и Стамбулом, которое должно было открыться 20 ноября, однако самолеты не полетели. Проблема, как отмечали эксперты, была в дебермудизации лайнеров, т. е. переоформлении их в российскую юрисдикцию. Летом гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов говорил, что «Уральские авиалинии» готовы выкупить 19 из 52 Airbus, однако вопрос затянулся. Теперь же, похоже, его удалось решить или удастся в ближайшее время.

Интрига в том, поставят ли «Уральские авиалинии» рейс на самом востребованном пляжном направлении у российских туристов зимой – в Таиланд. Пока в анонсе перевозчика Бангкок или Пхукет не значатся, но теоретически возможность для таких полетов у компании есть. В феврале 2022 года, еще до начала действия санкций, «Уральские авиалинии» собирались возить туристов на Пхукет и заявляли рейсы на А320neo. Сейчас из Екатеринбурга выполняют полеты на тайский остров «Аэрофлот», Red Wings, AZUR air и «Икар». А вот в Египет уральский перевозчик должен полететь: в январе в расписании аэропорта Кольцово значатся рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Одним из партнеров «Уральских авиалиний» по популярным для отдыха направлениям может стать Fun & Sun: в компании подтвердили, что прорабатывают такую возможность.

И все-таки главный акцент авиакомпания сделает не на дальнем, а на ближнем зарубежье – странах СНГ. «”Уральские авиалинии” традиционно много летали в постсоветские государства. Сегодня эти страны – наши крупнейшие торговые партнеры», – отметил председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. По его словам, любое увеличение авиаперевозки – это возможность для участников рынка, а основными выгодоприобретателями являются пассажиры и туристы: «Обычно конкуренция приводит к стабилизации цен и даже их снижению».