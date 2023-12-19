Туроператор PEGAS Touristik подвел итоги года по люксовой Турции

За три года существования концепции PEGAS Select от PEGAS Touristik, продажи туров в Турцию увеличились на 120%. Компания нацелена на укрепление своих позиций в сегменте VIP-туризма, и предварительные бронирования на лето 2024 года указывают на рост спроса. На мероприятии с NG Phaselis Bay, компания отметила успехи в этом направлении, сообщает Центральная Служба Новостей.

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В 2021 году продажи составляли 25 тыс. туристов, а к 2023 году цифра достигла 55 тыс. Компания вручает подарки туристам в зависимости от стоимости тура, включая букеты лаванды и роз, а также шампанское для более дорогих туров. Самый дорогой тур в 2023 году стоил 154 022 евро и был забронирован в Мурманске. VIP-клиенты передвигаются на новых автомобилях, включая Mercedes и BMW.