Появились кадры с угрожающими сжечь город реками лавы в Исландии

Реки лавы после извержения вулкана на исландском полуострове Рейкьянес утекают в другую сторону от города Гриндавик, который находился под угрозой быть сожженным. В сети появились кадры с места происшествия, их публикует Reuters.

В ноябре четыре тысячи жителей рыбацкого города, расположенного в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявик, были эвакуированы. Теперь у населенного пункта появился шанс остаться целым, хотя согласно прогнозам, сейсмическая активность в этой местности будет продолжаться следующие несколько месяцев.

Правительство Исландии заявило, что на данный момент извержение вулкана не представляет опасности для жизни. На появившихся в сети снимках можно увидеть оставшуюся после извержения четырехкилометровую трещину, заполненную желтой лавой.