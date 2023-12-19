Эксперты рассказали, как увеличить объемы туризма в рамках стран ШОС
На недавней конференции, упомянутой АТОР, обсуждались способы, которыми Средняя Азия может использовать свой потенциал для становления центром транзитных встречных поездок между Китаем и Россией. Мероприятие под названием «Возможности расширения географии трансграничных туристских поездок внутри территорий государств — членов ШОС», собрало представителей власти и бизнеса из России, Китая, стран Средней Азии, а также организаций «Мир без границ», World Travel Alliance и секретариат ШОС, пишет Центральная Служба Новостей.
Заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кей подчеркнул уникальный туристический потенциал региона, указав на 143 памятника ЮНЕСКО в этих странах, и отметил планы наращивания турпотоков. Эксперты обсудили важность увеличения авиаперевозок и разработки общей дорожной карты для развития туризма в регионе. Они предложили создать единый координационный орган и усилить маркетинговые усилия для продвижения культурных особенностей каждой страны.
Эрадж Мухаммаджон-заде из «Артуч» представил туристический маршрут через Таджикистан и Узбекистан. Сергей Хворостяный из «Розы Хутор» также обсудил разработку трансграничных маршрутов. Шухрат Исакулов из узбекского Госкомитета по туризму подчеркнул необходимость координированной работы для обеспечения качественного сервиса и улучшения работы таможенных и пограничных служб.
Представитель «Мира без границ» Мэтью Ма дал советы по привлечению китайских туристов, учитывая их пиковые даты путешествий и предпочтения в питании. Обсуждалась также идея создания единой базы туристических маршрутов и коммуникационной площадки.
Евгений Заперг из China Friendly Chat рассказал о создании общей площадки для обмена информацией и решения совместных задач. Карлыгаш Аралбекова, и.о. ректора казахстанского университета, подчеркнула важность изменения подхода к образованию в сфере туризма. Сардорбек Самаридинов из Узбекистана отметил рост числа студентов в этой области.
Евгения Дрожащих из Минэкономразвития РФ и Александр Львов, председатель «Мира без границ», выразили важность дальнейшего сотрудничества и взаимодействия стран ШОС для развития туризма.