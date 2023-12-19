Аэрофлот запустит рейсы в еще одну страну Южной Азии

Планируется, что рейсы в Хошимин будут осуществляться дважды в неделю из Москвы — по средам и воскресеньям, обратно из Хошимина — по понедельникам и четвергам, пишет портал «Большая Азия». Туристам также напоминают о возможности выбора пляжных направлений из Хошимина, включая Лонг Хай, Фантьет, Муйне или остров Фукуок. В "доковидные" времена данные пляжи Вьетнама стабильно попадали в топ-5 популярных зимних направлений, и теперь они представляются привлекательными и в текущем сезоне. Прогнозируется, что прямые полеты из Москвы увеличат популярность Вьетнама в зимнем сезоне 2023–2024 годов. В случае отсутствия таких рейсов, Вьетнам может потерять даже позицию в топ-10 популярных зимних направлений.