Бортпроводник облил горячим кофе пассажира, а обвинил в этом его соседа

YouTube-канал Simple Flying опубликовал видеоролик о громком инциденте на борту авиакомпании Thai Airways. На рейсе из тайской столицы Бангкока в Чиангмай бортпроводник случайно пролил на пассажира горячий кофе. Пострадавший получил ожог второй степени.

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При этом ему не оказали первую помощь на борту, несмотря на то что в самолетах имеется аптечка. Посоветовали лишь подержать обожженную руку под струей холодной воды. А вместо извинений предупредили: предъявлять претензии авиакомпании бесполезно, ведь доказать вину перевозчика не получится, так как видеорегистрация в салоне лайнера не ведется. Кроме того, предложили требовать компенсации от соседа по рейсу, которому предназначался напиток, якобы это из-за его неловкого движения бортпроводник пролил кофе.

По прилете пострадавшему пришлось обращаться в госпиталь, с доставкой в клинику помогли сотрудники аэропорта, а авиакомпания и в этом никакого участия не приняла.

Пассажир написал об инциденте в соцсетях, и только после того, как история получила широкую огласку, перевозчик объявил, что проведет расследование случившегося. Кроме того, пообещал компенсировать все медицинские расходы.