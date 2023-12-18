Туристам станет сложнее получать визы в Болгарию
Власти Болгарии изменили правила выдачи туристических виз россиянам. С понедельника в список документов добавились еще два обязательных пункта. Об этом TourDom.ru рассказали туроператоры.
По информации PAC Group, теперь гражданам РФ, рассчитывающим отправиться в республику с туристическими целями, придется предоставлять подтверждение от принимающей турфирмы (если поездка организуется по линии туроператора) и брони отеля. При этом визы будут выдаваться исключительно под срок поездки – он должен совпадать с информацией, указанной в ваучере, и с данными гостиницы о периоде размещения постояльца.
Кроме того, бронирование номера через Booking.com больше не будет достаточным основанием для выдачи туристической визы. Представители консульской службы посольства Болгарии отмечают, что нововведения носят лишь организационный характер, а не политический. Через сервис можно отменить номер в любой момент, то есть путешественник получает въездные документы при использовании номинальной брони в отеле, а не фактической.
Как отмечают туроператоры, данные новшества затронут лишь самостоятельных туристов. Для компаний не составит никаких сложностей получить дополнительные бумаги от партнеров. Конечно, стоимость самой визы возрастет, но не значительно.
Впрочем, есть ряд изменений, которые касаются не только туристов. Например, долгосрочная виза теперь выдается исключительно при обращении самого заявителя. Помощь партнеров в данном случае оказалась под запретом. При этом аккредитованные туроператоры могут подавать документы на визу по недвижимости через ВЦ, но с уплатой дополнительного сбора.