Туристам станет сложнее получать визы в Болгарию

Власти Болгарии изменили правила выдачи туристических виз россиянам. С понедельника в список документов добавились еще два обязательных пункта. Об этом TourDom.ru рассказали туроператоры.

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По информации PAC Group, теперь гражданам РФ, рассчитывающим отправиться в республику с туристическими целями, придется предоставлять подтверждение от принимающей турфирмы (если поездка организуется по линии туроператора) и брони отеля. При этом визы будут выдаваться исключительно под срок поездки – он должен совпадать с информацией, указанной в ваучере, и с данными гостиницы о периоде размещения постояльца.

Кроме того, бронирование номера через Booking.com больше не будет достаточным основанием для выдачи туристической визы. Представители консульской службы посольства Болгарии отмечают, что нововведения носят лишь организационный характер, а не политический. Через сервис можно отменить номер в любой момент, то есть путешественник получает въездные документы при использовании номинальной брони в отеле, а не фактической.

Как отмечают туроператоры, данные новшества затронут лишь самостоятельных туристов. Для компаний не составит никаких сложностей получить дополнительные бумаги от партнеров. Конечно, стоимость самой визы возрастет, но не значительно.