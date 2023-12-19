Мальдивские острова - это райский уголок, расположенный в Индийском океане. Однако этот рай находится под угрозой – из-за глобального потепления и повышения уровня Мирового океана, Мальдивы медленно, но верно уходят под воду.

Ученые прогнозируют, что к 2050 году большая часть Мальдивских островов может полностью скрыться под водой. Уже сейчас затоплены некоторые острова архипелага.

И хотя правительство Мальдив предпринимает меры по борьбе с наводнениями и строит дамбы, этого явно недостаточно перед лицом такой глобальной угрозы.