Почему стоит в ближайшее время посетить Мальдивы: видео
Мальдивские острова - это райский уголок, расположенный в Индийском океане. Однако этот рай находится под угрозой – из-за глобального потепления и повышения уровня Мирового океана, Мальдивы медленно, но верно уходят под воду.
Ученые прогнозируют, что к 2050 году большая часть Мальдивских островов может полностью скрыться под водой. Уже сейчас затоплены некоторые острова архипелага.
И хотя правительство Мальдив предпринимает меры по борьбе с наводнениями и строит дамбы, этого явно недостаточно перед лицом такой глобальной угрозы.
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