Туристы поделились вариантами бюджетного отдыха за границей

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» поделились вариантами недорогого отдыха на популярных туристических направлениях.

Например, Svetlana Kashkina пишет из Турции, что ей удалось забронировать двухместный номер в гостинице Side Story Hotel & Spa 4* по цене всего 3,4 тыс. руб., причем с пакетом ultra all inclusive. Отдыхом она довольна:

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«Приятный отель, после ремонта, все чистое, аккуратное. Кормят очень вкусно, каждый день рыба, говядина, баранина, индейка, сегодня, в наш прощальный ужин, и креветки предлагали. До моря 5 минут, свой пляж. В самом отеле круглосуточные бары. Хаммам и сауна бесплатно».

Из минусов зимнего отдыха – «усеченная программа развлечений». «Конечно, не везде и не на все даты такие выгодные цены, предложения нужно искать, но в несезон в Турции вполне реально отдохнуть по адекватной стоимости», – пишет туристка. Кстати, погода в Сиде радует: «Сегодня показывает +24 на солнце».

Отметим, гостиницу наша подписчица бронировала уже находясь в Турции, воспользовавшись предложением одного из туроператоров. Платила в рублях с российской карты.

Другой участник чата поделился найденным им выгодным вариантом отдыха в Египте. Десятидневный тур в отель Zya Regina Resort & Aqua Park 4* (Хургада) с вылетом из Санкт-Петербурга 21 декабря стоит 56,5 тыс. руб. на двоих, питание «всё включено».

Фолловер также привел ценник на шестидневный тур в отель Дубая Copthorne Lakeview Hotel 4* на даты конца декабря – 64,6 тыс. руб., как выяснил TourDom.ru, это тариф на одного человека, отдых той же продолжительности вдвоем обойдется в 139 тыс. руб.

Даты второй половины декабря традиционно считаются низкими на туристическом рынке. Именно на этот период зимнего сезона, как правило, приходится больше всего спецпредложений, туристы могут отдохнуть за границей относительно дешево.