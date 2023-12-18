У туриста на границе изъяли загранпаспорт из-за опечатки в одну букву
Россиянин лишился загранпаспорта из-за опечатки в одну букву. Въезд из Польши в Калининградскую область не предвещал каких-то сложностей. Однако сотрудники на пропускном пункте «Багратионовск» нашли ошибку в графе «Место рождения». У уроженца Камчатки был пропущен один символ в написании названия краевой столицы. Потерялась буква «ч». Получился «г. Петропавловск-Каматский».
Сам владелец удостоверения личности об опечатке в документе знал, но продолжал с ним ездить: “Раньше всегда пропускали, даже когда находили неправильное написание. А кто-то просто полностью не читает такие длинные названия”, - написал мужчина о случившейся ситуации в телеграм-канале, посвященном въезду в Калининградскую область из приграничных государств.
На сей раз проскочить не удалось - документ изъяли. Всему виной вступление в силу закона о параметрах, которые позволяют признать паспорт недействительным. Он действует с 11 декабря. Такие сигналы - лишний повод подробнее изучить свое удостоверение личности на предмет ошибок и, не дожидаясь изъятия, поменять его самостоятельно.
“Подвело типичное русское авось. Ну, если знаешь, что у тебя ошибка, то зачем рисковать. Так могут зависнуть очень важные поездки”, - обсуждают произошедшее подписчики телеграм-канала “Крыша ТурДома”.
Есть и те туристы, кто считают чрезмерным изымать паспорт за опечатки такого рода: “Город рождения - абсолютно ненужная информация для идентификации личности. Не в фамилии же ошибка”.