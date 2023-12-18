У туриста на границе изъяли загранпаспорт из-за опечатки в одну букву

Сам владелец удостоверения личности об опечатке в документе знал, но продолжал с ним ездить: “Раньше всегда пропускали, даже когда находили неправильное написание. А кто-то просто полностью не читает такие длинные названия”, - написал мужчина о случившейся ситуации в телеграм-канале, посвященном въезду в Калининградскую область из приграничных государств.