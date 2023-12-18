Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров после задержки авиарейсов между Оренбургом и Москвой

Как уточняется, по причине неблагоприятных метеоусловий (снег) в аэропорту Оренбурга задержано четыре регулярных авиарейса: рейс №1244 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Шереметьево – Оренбург (время прилета по расписанию - 5:05 18 декабря, ушел на запасную полосу в аэропорт Самара); рейс №1245 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Оренбург – Москва (Шереметьево) (время вылета по расписанию – 9:00 18 декабря, предварительное время вылета – в 20:45 18 декабря); рейс №1246 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва (Шереметьево) – Оренбург (время прилета – 11:20 18 декабря, предварительное время прилета – 14:45 18 декабря); рейс №1247 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Оренбург – Москва (Шереметьево) (время вылета по расписанию – 12:20 по местному времени 18 декабря, предварительное время вылета – 15:10 18 декабря).