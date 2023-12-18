В Таиланде голосистый петух испортил отдых российскому туристу

Приехавшему на отдых в Таиланд российскому туристу не понравился живший по соседству голосистый петух. После проведенной ночи в арендованном жилье мужчина решил съехать из-за ранней побудки, но получил отказ в возврате уплаченных денег. Надеясь найти управу на хозяина помещения, он обратился за консультацией к властям.

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«У туриста с утра проблема с петухом!» – такое сообщение появилось вчера в соцсетях туристической полиции Пхукета без уточнения места происшествия. Тем не менее к заявлению иностранца правоохранители отнеслись с пониманием и отправили городской патруль для улаживания конфликта.

Увещевания полицейских не доводить дело до судебного разбирательства и не разрушать туристический имидж страны возымели действие. Владелец недвижимости частично согласился с доводами недовольного туриста и пообещал вернуть ему половину полученной суммы за аренду. Очевидно, вторую часть он посчитал компенсацией за упущенную выгоду. Произошло ли примирение сторон, в посте не уточнили.