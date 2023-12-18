Лидер турок-киприотов заявил о желании установить прямое авиасообщение с Россией

НИКОСИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Северного Кипра хотели бы установить прямое авиасообщение с Россией. Об этом заявил ТАСС лидер турок-киприотов Эрсин Татар, который занимает пост президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК; кроме Турции, ее не признает ни одно другое государство).

"Очевидно, что это то, что нам бы очень хотелось сделать. Но для того, чтобы это произошло, российские власти должны дать разрешение на открытие прямых рейсов в аэропорт Эрджан. К сожалению, к данному моменту у нас не было возможности получить такое разрешение от России", - сказал он, комментируя сообщения о такой возможности.

Лидер турок-киприотов обратил внимание, что на "Северном Кипре проживает значительное количество российских граждан". "Часть из них приехала с юга после начала украинского кризиса, часть перебралась из Турции, кто-то - непосредственно из России, - отметил он. - Россияне занимаются развитием индустрии с нами, участвуют в строительстве. Здесь много туристов из России. И как вы знаете, мы принимаем ежедневные рейсы из каждого аэропорта Турции. Многие россияне приезжают из Антальи, Стамбула и других турецких городов".

По словам Татара, в случае открытия прямого авиасообщения с Москвой "это направление будет очень популярным", в том числе и потому, что не только россияне, "но и турки из Северного Кипра будут летать в Москву: и для торговли, и для бизнеса, и в туристических целях, и для образования".