Посол Турции заявил о сохранении формата "все включено" в отелях в 2024 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Турция сохранит формат размещения в отелях по типу "все включено" в 2024 году. Об этом заявил ТАСС посол Турции в РФ Танжу Бильгич.

"Очень много российских туристов едут в Турцию. В стране есть различные типы размещения. "Все включено" - один из них. Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу "все включено", продолжат это делать в следующем году. Будут возможности для такого типа размещения", - сказал он, комментируя инициативу о возможном пересмотре этого формата.

Посол обратил внимание, что многое зависит от отелей. "Есть разные типы отелей, некоторые из них очень роскошные, некоторые не такие роскошные, поэтому все зависит от типа размещения, которое ищет турист, - продолжил он. - Я уверен, что каждый турист из России, который захочет посетить Турцию, найдет для себя подходящий вариант в следующем году".

"Мы ожидаем увидеть много российских туристов в Турции", - заключил дипломат.