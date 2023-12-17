Авиакомпания Red Wings увеличила количество рейсов между Санкт-Петербургом и Тбилиси
Полёты будут выполняться трижды в неделю. Такие данные привели в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково.
«Авиакомпания Red Wings начала выполнять перелёты между Санкт-Петербургом и столицей Грузии трижды в неделю. В дополнение к рейсам по вторникам и субботам в расписании появились рейсы по четвергам», — говорится в сообщении.
Кроме того, сейчас полёты по этому направлению дважды в неделю выполняет авиакомпания Georgian Airways.