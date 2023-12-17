Аэропорт Бангкока ввел автоматизированный погранконтроль для туристов

В конце недели в аэропорту Бангкока Суварнабхуми автоматизированные стойки для прохождения пограничного контроля стали доступны иностранным туристам. Новшество распространяется на выезд из страны, сообщило издание ThailandTV. В публикации отмечено, что ранее 16 систем автоматической регистрации были настроены только для граждан Таиланда.

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Российские туристы могут воспользоваться новинкой при наличии биометрического загранпаспорта. При этом дети и инвалиды должны по-прежнему проходить проверку сотрудниками иммиграционной службы, как все прочие пассажиры с обычными паспортами или имеющими ошибки в Е-паспортах.

Автоматика проводит сверку с базой информации по прибывшим ранее иностранцам за 20 секунд. В это время входит контроль паспортных данных, распознавание лица и идентификация отпечатков пальцев, сданных при въезде в страну. Также происходит проверка по соблюдению визового режима и на выписанные ордера на арест по уголовным делам.