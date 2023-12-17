Туристы больше не увидят скалу «Слоновий хобот» на Тайване

На Тайване утеряна туристическая достопримечательность – скала «Слоновий хобот» на северо-восточном побережье острова. Сильные ветра и воздействие морской воды привели к разрушению уникального 100-метрового природного образования. Как сообщило сегодня издание World of buzz, информационная страница о ней почему-то была сразу удалена с официального сайта Департамента туризма и путешествий Нового Тайбэя.

© tourdom.ru

По заявлению местных чиновников «ствол» скального образования обрушился в море в прошедшую субботу. Основной причиной называют эрозию горной породы. Территория вокруг скалы огородили – туристам рекомендовано не приближаться к опасному месту.

Свое название скала получила за удивительное сходство с гигантским животным. Долгое время «Слоновий хобот» был символом города Гуйлинь и местом, где зарабатывали на туристах. Разбитый вокруг достопримечательности парк украсили скульптурами слонов во всевозможных ракурсах, а вход сделали платным.

Некоторые побывавшие в парке российские туристы сочли место любопытным, другие заметили, что «все выставлено на продажу, это утомляет», третьи отметили проводившуюся там дегустацию алкоголя и его продажу. Кто-то из ловких взбирался по хоботу на спину «слона», несмотря на запреты.