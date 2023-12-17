Россиянин побывал в Монголии и рассказал о туалетах в голой степи

Российский путешественник побывал в Монголии и рассказал, что в этой стране можно увидеть туалеты посреди голой степи. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор подчеркнул, что Монголия — страна степей, где значительную часть населения составляют кочевники с минимальным образованием и уровнем культуры.

«В этих местах даже дорог нет нормальных, только накатанные редкими машинами колеи», — подчеркнул россиянин.

Блогера удивило, что в безлюдных местах Монголии можно встретить туалетные кабинки.

«Казалось бы, ничто не мешает путнику просто встать или присесть, сделать свои дела и двигаться дальше, ведь на десятки километров нет ни души», — добавил он.

По словам путешественника, на самом деле наличие кабинок в степи объясняется необходимостью защиты от ветра, который в Монголии бывает сильным и продолжительным.

Ранее этот же тревел-блогер удивился плохому состоянию дорог в Монголии и назвал их «полной жестью».