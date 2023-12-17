В Таиланде ночным клубам разрешили обслуживать туристов до 4-х утра

С этих выходных в Таиланде ночные клубы и бары в ряде туристических зон стали работать до 4-х утра. Власти посчитали, что это будет стимулировать туризм. В Паттайе инспекцию заведений в ночь на 16 декабря провел губернатор провинции, сообщило издание The Pattaya News.

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Сотня чиновников и полицейских прошли по центру города. Главные требования – не продавать алкогольные напитки позже установленного времени и проверка посетителей на наличие огнестрельного оружия. Среди запретов – курение электронных сигарет и проституция.

Поставщикам развлекательных услуг также рекомендовано позаботиться о безопасности туристов: не наливать слишком пьяным, обеспечить клиентам место отдыха и вызов транспорта для развоза по отелям.

Сегодня ранним утром пабы на туристической улице Каосан в Бангкоке проверил министр МВД. По его словам, если все будет под контролем, правительство рассмотрит вопрос о расширении таких зон. Сейчас в число пяти пилотных туристических направлений кроме Паттайи и Бангкока вошли Самуи, Пхукет и Чиангмай.

В частности, в Паттайе под новое расписание подпадают заведения только на Бич роуд в пределах от кольцевой развязки Дельфин до пирса Бали Хай, а также, соответственно, на Второй и Третьей улицах. В популярных у туристов районах – Джомтьен на юге и Наклуа на севере – продажа спиртного в барах возможна по-прежнему не позднее 2-х ночи.