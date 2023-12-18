Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Турции

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 в восточной части Турции.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Турции
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Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 26 км к северо-западу от города Эрзинджан, где проживает порядка 114 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее специалисты EMSC зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,5 у юго-восточных берегов Филиппин.

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