Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Турции

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 26 км к северо-западу от города Эрзинджан, где проживает порядка 114 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км.