Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Турции
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 в восточной части Турции.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр подземных толчков находился в 26 км к северо-западу от города Эрзинджан, где проживает порядка 114 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Ранее специалисты EMSC зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,5 у юго-восточных берегов Филиппин.