На Западе старинный 200-летний отель подвинули при помощи мыла

В канадской провинции Новая Шотландия строители подвинули построенный более 200 лет назад отель. Об этом сообщает РБК.

Старинное здание весом 220 тонн удалось переместить при помощи мыла. Его поместили под фундаментом, чтобы поверхность была скользкой, а отель разбирать не пришлось. Таким образом здание удалось сдвинуть на несколько метров.