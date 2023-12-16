«Даже воду пить не могу»: туристы пожаловались на отравление бортовым питанием «Аэрофлота»
Туристы в соцсетях пожаловались на отравление на рейсе из Пхукета в Москву. «Летели в пятницу “Аэрофлотом” рейсом SU 275. Отравились бортовым питанием всей семьей. До полета все было хорошо. А сейчас ужасное состояние – даже воду пить не могу», – опубликовала сообщение на своей странице одна из пассажирок.
Туристка уверена, что проблемы ее семьи связаны именно с едой на борту. По ее словам, случай не единичный: «3 декабря сестра также с Таиланда летела “Аэрофлотом” и тоже отравилась». Имея внушительную аудиторию в интернете, она предала эту ситуацию огласке и призвала нацперевозчика разобраться с питанием на рейсах из Пхукета.
По ее словам, во время полета были и другие неприятные ситуации. У боинга 777 сломались два туалета. У первого еще на тайской земле оторвали дверь. Позже всё-таки починили. Но закрыли другой, и уже насовсем.
«Отравление если бы было, то, наверное, у всего самолета, а не у трех человек. А то до самолета или после чего-нибудь наедятся, а потом авиакомпания виновата», – обсуждают пост туристки подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Даже если и было что-то не так, то вопрос к тайцам, которые обслуживают. Но в целом два случая в боингах 777, где по 400 человек летает, – вообще не показатель», – аргументируют свою позицию отдыхающие.
Ранее TourDom.ru писал, что туристка хочет отсудить у нацперевозчика стоимость отдыха в санатории Минвод. Из-за отравления на обратном пути, по ее мнению, все лечение пошло насмарку.