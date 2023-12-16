Туристы пожаловались на отравление бортовым питанием «Аэрофлота»

«Отравление если бы было, то, наверное, у всего самолета, а не у трех человек. А то до самолета или после чего-нибудь наедятся, а потом авиакомпания виновата», – обсуждают пост туристки подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Даже если и было что-то не так, то вопрос к тайцам, которые обслуживают. Но в целом два случая в боингах 777, где по 400 человек летает, – вообще не показатель», – аргументируют свою позицию отдыхающие.