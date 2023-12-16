5 вариантов для зимнего отдыха в России и за рубежом

Зиму можно провести по-разному: кто-то в это время едет покорять горные вершины, другим подавай пляж и море, а некоторые не упускают ни одной распродажи.

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Не теряют своей актуальности зимой и всевозможные экскурсии, и путёвки в санаторий — о здоровье нужно заботиться круглый год.

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«Секрет» вместе с сервисом OneTwoTrip выбрал варианты поездок на любой вкус и оценил, во сколько примерно может обойтись подобное путешествие.

На пляж: Унаватуна, Шри-Ланка

Как добраться: в Коломбо из Москвы можно долететь прямым рейсом за восемь часов. Российским туристам для поездки нужны действительный загранпаспорт и виза , которую с ноября по 31 марта 2024 года можно оформить бесплатно. Находиться по ней в стране разрешено до 30 дней.

Сколько стоит: билеты в Коломбо и обратно в январе обойдутся в 65 000 рублей. Ночь в отеле с хорошими оценками стоит от 8000 рублей. Получается, недельный отдых на двоих выйдет чуть дешевле 200 000 рублей.

Что нужно знать: это островное государство становится у россиян всё популярнее, и это неудивительно, ведь сюда можно долететь прямым рейсом, цены сравнительно невысокие, а курортов довольно много. Зимой температура тут держится около 30 градусов тепла, вода чуть прохладнее. Юго-западная часть острова самая комфортная, так как на северо-востоке в это время дожди и ветра.

Если хочется семейного отдыха на берегу тёплого моря, выбирайте населённый пункт Унаватуну — всего пара часов от Коломбо, и вы оказываетесь в райском месте со множеством песчаных пляжей и красивыми коралловыми рифами, защищающими от крупных волн. Отдыхающие хорошо отзываются о снорклинге (плавание под поверхностью воды) здесь. К тому же недалеко находится город Галле с его многочисленными достопримечательностями и шопингом.

В горы: Шерегеш, Россия

Как добраться: можно долететь до Новокузнецка (в пути четыре с половиной часа), а дальше добираться до самого курорта на автобусе, арендованном авто, на такси и пр.

Сколько стоит: билеты до Новокузнецка и обратно стоят примерно 19 000 рублей. Разброс цен на жильё в посёлке Шерегеш очень большой. Можно ориентироваться на 4000-5000 рублей за неплохие варианты. Недельный отпуск на двоих будет стоить примерно 75 000 рублей.

Что нужно знать: один из лучших российских горнолыжных курортов расположился в Сибири, а если точнее, в Горной Шории. Здесь совпали несколько факторов: благодаря уникальному сочетанию влажности и температуры снег на склонах мягкий и пушистый, от видов захватывает дух, а цены на скипассы и жильё заметно дешевле чем в других российских и тем более зарубежных курортах. Трасс больше двадцати, причём есть варианты и для новичков, и для экстремалов. А ещё Геш, как сокращённо называют курорт, любят фрирайдеры — тут отличные условия для внетрассового катания, с прыжками со скал.

Апре-ски (досуг после катания) и развлечения для тех, кто не слишком любит горнолыжный отдых, тоже есть: можно покататься на собачьих упряжках, заказать тур на снегоходе или даже отправиться на вертолётную экскурсию.

На экскурсии: Пекин, Китай

Как добраться: из Москвы в Пекин летают прямые рейсы, в пути чуть меньше восьми часов. Чтобы попасть в Китай, нужно, помимо действующего загранпаспорта, получить визу типа L (и оставаться в стране не более 30 дней).

Сколько стоит: авиабилеты в Пекин и обратно в январе стоит около 35 000 рублей, при поиске жилья нужно ориентироваться минимум на 10 000 рублей в сутки. Следовательно, на недельный отдых вдвоём придётся потратить 150 000 рублей и более.

Что нужно знать: Китай активно набирает популярность у россиян. Взаимоотношения двух стран активно развиваются, до ковида поток в соседнюю страну сильно вырос. Сейчас ситуация может повториться. Пекин — огромный город, сочетающий в себе многовековую историю (города на этом месте существовали ещё до нашей эры), традиционные постройки, стекло, бетон и активную жизнь мегаполиса.

Чтобы осмотреть все достопримечательности, лучше планировать путешествие не меньше чем на неделю. Туристов ждёт и Бадалинский участок Великой Китайской стены, и гробницы императоров династии Мин, и Храм Неба, и знаменитый запретный город (самый большой в мире дворцовый комплекс). В Пекине наверняка захочется и по паркам погулять, рассматривая храмы и пагоды, и осмотреть один из крупнейших в мире зоопарков, и посвятить несколько вечеров шопингу. Так что поездка точно будет насыщенной.

На шопинг: Дубай, ОАЭ

Как добраться: из Москвы в Дубай летают прямые рейсы, дорога займёт 5 часов с копейками. Для поездки понадобится только действующий загранпаспорт, без визы на территории ОАЭ можно находиться до 90 дней.

Сколько стоит: цены на авиабилеты туда-обратно в январе составляют в среднем 22 000 рублей. Хороший отель можно найти за 10 000 рублей в сутки. Итого примерно 120 000 рублей на двоих за неделю (не считая шопинга).

Что нужно знать: зима в Дубае считается низким сезоном, а январь и февраль — самыми прохладными месяцами. Это значит, что по улицам наконец-то можно спокойно ходить, не рискуя получить тепловой удар. Правда, искупаться всё-таки не получится, вода охлаждается до +20 °C — сюда едут ради одного из лучших в мире шопингов. Дубай славится своими огромными торговыми центрами, моллами, в которых есть всё: от магазинов всех на свете популярных марок и брендов до океанариумов и кинотеатров. А ещё Дубай — это зона беспошлинной торговли, так что цены в местных магазинах очень привлекательные. К тому же с конца декабря по конец января тут проходит фестиваль шопинга — распродажи с отличными скидками.

Стоит заглянуть и в торговый квартал на площади Насер, где расположено много магазинов одежды, обуви, парфюмерии, ковров, электроники и прочих товаров. Цены тут ниже, чем в моллах, а продавцы с удовольствием торгуются. Самые крупные ТЦ расположены в центре города и на набережных: например, Dubai Mall площадью 350 000 квадратных метров находится в элитном районе, недалеко от известного здания Бурдж-Халифа. А если хочется присмотреть вещи из прошлых коллекций модных брендов, можно отправиться в Dubai Outlet Mall в окрестностях города.

Для здоровья: Кавказские Минеральные Воды

Как добраться: аэропорт расположен в городе Минеральные Воды, откуда в любой из курортных городков можно добраться на автобусе или такси. Лететь из Москвы чуть больше двух часов.

Сколько стоит: билеты из Москвы и обратно стоят порядка 10 000 рублей. Цены на отели отличаются в разных городах, но в целом можно найти хороший вариант от 3000-5000 рублей в сутки. Итого чуть больше 50 000 рублей на двоих за неделю.