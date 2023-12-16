Туристка угнала машину у таксиста, который слишком медленно ехал в аэропорт

Пассажирке, которая очень торопилась на свой рейс в американский аэропорт Остин-Бергстрем, не понравилось, что водитель, приехавший по ее заказу в Uber, совсем никуда не спешил. Уже при вызове такси ей не понравилось расчетное время поездки. Ну а манера езды таксиста ещё больше увеличивала это время, которого и так было в обрез.

Он постоянно держал в руках телефон. В определенный момент туристке настолько это надоело, что она выхватила его смартфон и выбросила в окно. Таксист тут же остановился и бросился на поиски аппарата. Женщина не стушевалась, перескочила на его кресло и дала по газам. «Мне нужно ехать. Я возьму твою машину и оставлю ее в Southwest Airlines», – бросила она таксисту.

Дама сумела доехать до аэропорта и даже пошла проходить предполетные процедуры. Однако перед посадкой ее задержали. Полицейские в воздушной гавани получили сигнал и сначала нашли на парковке брошенное такси, а затем и угоншицу.

Женщине предъявлено обвинение. Ранее она часто привлекалась за нарушения ПДД. А вот теперь решила пойти во все тяжкие. Выходя из такси, она ещё и прихватила карту водителя, которой успела расплатиться в магазинах аэропорта. Позабыв о спешке, решила купить рюмку и конфеты.