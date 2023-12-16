Индийские повара предлагают туристам горящие листки со специями

Азиатская кухня всегда вызывает много вопросов у иностранцев. Пока китайцы предлагают полакомиться жареным льдом, изощрённые индийские повара придумали, как ещё сильнее удивить туристов, и изобрели новый кулинарный аттракцион – горящий лист со специями.

© Чемпионат.com

Прямо на улице стоят импровизированные кухни, на которых повар засовывает иностранцу горящий листок, начинённый специями, прямо в рот. Что сие великолепие представляет из себя на вкус, остаётся загадкой.

Судя по всему, наесться этим кулинарным шедевром получится вряд ли – уж слишком маленький листочек, да и больше это всё смахивает на увеселительное мероприятие для туристов.