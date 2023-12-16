Туристы жалуются на веерные задержки рейсов S7 в Таиланд

Туристы из Иркутска второй день подряд с трудом улетают в Таиланд. Сегодня один из утренних рейсов в Бангкок авиакомпания S7 выполняет с большим отставанием. «S7 6307 должны были отправить в 5 утра. Сейчас уже 14:30 по местному времени, но мы все еще в аэропорту», – сообщили отдыхающие в редакцию TourDom.ru.

© tourdom.ru

Виной тому сбой графика, который был накануне. В пятницу один из рейсов был задержан на 11,5 часов. Его выполнял как раз таки тот самый Boeing 737, который сегодня утром снова прибыл в Иркутск. Первый инцидент привел к веерным задержкам.

«Уж лучше на земле подождать 10 часов, чем лететь на неисправном самолете. Молодцы техники и экипаж, что обнаружили проблему», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Туристы огорчаются, что столь долгие задержки значительно сокращают время отдыха: «Вот так купишь за 180 тысяч путевку на 9 дней, и всё – туту часть денежек».