«Туристов нет, магазины закрыты». Опыт поездки в Хэйхэ без турфирмы

Большинство благовещенцев не может представить своей жизни без поездок в Китай. Длительный запрет на путешествия в Поднебесную только увеличил желание вернуться на знакомые улицы соседнего Хэйхэ, поесть китайскую кухню и прикупить себе что-нибудь интересное.

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Желание осуществила благовещенка Валерия. Она отправилась через Амур без туристической группы и рассказала: сложно ли уехать, сколько это стоит, много ли в Китае российских туристов и какая там сейчас обстановка.

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Обошлись без очередей

Валерия поехала в Хэйхэ с друзьями всего на пару дней. Устроить маленькое путешествие благовещенцы решили сами, без турфирм и организованных групп. Девушка отмечает, что за прошедшие два года многое изменилось, и ощущается это уже на таможне.

Очередей не было, прошли её быстро. Уехали в пятницу в обед, а вернулись в воскресенье в полдень, - говорит Валерия. - Русских, желающих уехать, было немного: туда нас всего пять человек ехало в «пуме», обратно - семь.

Туристов в Хэйхэ мало, признаются благовещенцы, и это удивляет. Закрыты даже некоторые магазины. Предположительная причина - покупателей нет.

За два дня мы встретили от силы десять русских, туристов практически нет, даже в гостиницах. Мы жили возле пешеходной улицы, было много свободных номеров, однако в комнатах тепло, отопление вовсю работает.

И пока Валерия удивлялась Китаю без туристической суеты, жители Поднебесной, особенно маленькие, проявляли неменьшую заинтересованность к приезжим.

Китайские детки очень обращали на нас внимание, они к нам подходили знакомиться, мы общались немного на китайском. Возможно, за время пандемии был маленький поток русских, и для них это казалось необычным.

Чувствуется опустошение

Задумка благовещенцев была проста - организовать небольшой гастротур по Хэйхэ. Планы удалось реализовать полностью:

Ходили кушать в интересные места, которых там в достатке. Шашлычная, где подают разные шашлычки на шпажках: мясо, язык утки, морепродукты, овощи, насекомые. Потом китайский самовар - на столе у каждого встроена плитка, на которую ставят кастрюльку с бульоном. Выбираешь нарезки из меню - мясо, морепродукты, овощи, и макаешь в этот кипящий бульон, - с удовольствием вспоминает Валерия.

Однако в городе чувствуется какое-то опустошение, будто не хватает чего-то важного.

Жалко местных предпринимателей, у которых бизнес ориентировался на русских туристов. Они сейчас в убытке, сами про это рассказывают. Общались с местными знакомыми китайцами, они ничего в магазинах себе не покупают, а всё заказывают на сайтах и маркетплейсах: от одежды до мебели, и им курьер привозит к двери, - делится девушка.

Но кое-что остаётся неизменным. Любимый благовещенцами утренний рынок продолжает работать. Продавцов не пугают даже ощутимые морозы.

Уехать, по словам благовещенки, в Китай несложно. Конечно, поездка не будет таким же беспроблемным мероприятием, как несколько лет назад. Но подготовка серьёзных неудобств не доставляет. Главное, уверяет Валерия, сделать визу, а остальное - по стандартной схеме: приходишь, покупаешь билеты в кассе и едешь.

Однако есть важное условие: придётся подождать, пока наберется минимум пять русских, чтобы отправилась «пума». Если людей меньше, поездку придётся отложить.

ЦЕНЫ

Затраты на человека:

8000 рублей - расходы на еду и прогулки

4000 рублей - «пума» туда и обратно

120 юаней - гостиница на двое суток

300 юаней - виза

1 юань = 12,79 рублей