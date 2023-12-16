Чем привлекателен Казахстан зимой

Зима в Казахстан в этом году пришла строго по календарю и буквально с первых недель декабря окутала страну морозом и снегом. И это не может не радовать любителей зимнего туризма, которым есть что посмотреть и куда съездить здесь. Буквально в каждом регионе Казахстана можно найти для себя увлекательное и интересное зимнее развлечение.

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Начнем с самого горнолыжного города страны – Алматы. А таковым он является благодаря всемирно известному курорту Шымбулак.

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Шымбулак был построен в 1954 году и являлся тренировочной базой советских горнолыжников. Позже, почти через 30 лет, после того как здесь построили канатные дороги и гостиницы, курорт стал советским олимпийским центром горнолыжной подготовки.

Горнолыжный курорт находится в ущелье Заилийского Алатау, буквально в 15 минутах езды от центра Алматы. При этом доехать до Шымбулака на традиционном автомобиле нельзя, зеленый свет есть только для экологичных электрокаров. Водителям обычных авто свой транспорт придется оставить у высокогорного катка Медеу, который, к слову, является визитной карточкой Алматы. Такие меры были приняты для сохранения экологической безопасности в курортной зоне.

Добраться до Шымбулака можно и другими способами: на маршрутных такси или же по канатной дороге. Поездка от Медеу до Шымбулака стоит 1500 тенге в одном направлении и занимает около 25 минут. И уже здесь, на высшей точке курорта – Талгарском перевале, туристов ждут не только шикарнейший вид, но и отличные трассы для катания на лыжах и сноуборде. А те, кто еще не умеет кататься, могут обратиться за помощью к инструкторам, которые помогут овладеть этими навыками.

Шымбулак уже давно стал излюбленным местом жителей и гостей города Алматы.

Своими горнолыжными курортами могут похвастаться и в Восточном Казахстане. Горы Алтая обычно никого не оставляют равнодушными. В регионе насчитывается около 30 горнолыжных склонов с общей протяженностью трасс до 80 километров. Здесь можно покататься на лыжах, сноубордах и снегоходах.

И, конечно, туристы смогут насладиться красотами диких хвойных лесов и живописными видами горных вершин.

Еще здесь есть одно необычное место, которое не сравнится с другими видами зимних развлечений. Близ города Риддер давно развивается сельский туризм, или агротуризм. В селе Поперечное, рядом с Западно-Алтайским заповедником, у гостей есть возможность пожить в уютной обстановке сельского дома, поесть натуральные продукты, погулять по окрестностям, покататься на лыжах, сноубордах и лошадях.

Село расположено в живописном месте, откуда открывается прекрасный вид на высшую точку Ивановского хребта – Вышеивановский белок. Вокруг населенного пункта можно встретить горы, реки и озера.

Жемчужиной Казахстана считается Бурабай. Это место уже давно полюбилось как казахстанцам, так и гостям страны. Здесь так же есть лыжные трассы, на которых свои навыки смогут применить не только профессиональные спортсмены, но и просто любители спорта. При этом лыжные прогулки можно устроить и лесу.

Зимой озеро Бурабай становится особенно красивым. В специально отведенных местах можно покататься на коньках и насладиться видом на горы Жұмбақтас и Оқжетпес.

А в некоторых семейно-развлекательных парках можно покататься не только на лошадях, но даже и на оленях и упряжках с хаски.

Приятным и волшебным развлечением для детей здесь может стать резиденция Санта-Клауса. Ребята могут поучаствовать в интерактивных играх, пообщаться с Дедом Морозом и рассказать ему о своих пожеланиях на Новый год.

Озеро Боровое расположено в северной части Казахстана. Здесь же, в 300 километрах, есть и другие курортные зоны, где можно покататься на лыжах, сноубордах, снегоходах. Это Зеренда, Шалкар, Иманау и так далее.

А недалеко от города Кокшетау находится еще один крупный горнолыжный центр. На его территории есть бугельный подъемник и пять подготовленных трасс для лыжников и сноубордистов. Трасса для начинающих – это ровный, широкий и пологий склон, для среднего уровня и профессионалов – крутые спуски в лесных просеках, с трамплинами, крутыми поворотами и перепадами.

Также в Казахстане развита зимняя рыбалка. Например, недалеко от Астаны, в Коргалжынском заповеднике зимой разрешена ловля рыбы. Лунки, которые пробуривают рыболовы, спасают рыбу в озерах от замора. Так туда поступает кислород. Любителям рыбалки советуют ехать туда на высокой проходимой машине, с бензином, и иметь при себе теплую куртку с утепленными штанами, шапку, непромокаемые перчатки, палатку, горелку и термос.