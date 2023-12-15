Египет рассчитывает на рекорд по туристам по итогам года
В первой половине 2023 года Египет посетило более семи миллионов туристов, по итогу года власти рассчитывают на рекордные 15 миллионов, сообщили в пресс-службе Управления по туризму государства.
За последние годы концепция туристического отдыха в Египте изменилась: страна предлагает безопасность и возможности получить разнообразные впечатления.
По итогам летнего сезона, Египет вошел в топ направлений у российских туристов. Этим летом страну посетило 300 тысяч россиян, уточнил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Ранее Египет наряду с Турцией, Таиландом, ОАЭ, Индией и Кубой вошел в число направлений, которые пользуются популярностью у россиян в преддверии Нового года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».