Египет рассчитывает на рекорд по туристам по итогам года

В первой половине 2023 года Египет посетило более семи миллионов туристов, по итогу года власти рассчитывают на рекордные 15 миллионов, сообщили в пресс-службе Управления по туризму государства.

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За последние годы концепция туристического отдыха в Египте изменилась: страна предлагает безопасность и возможности получить разнообразные впечатления.