Вьетнам или Таиланд? Что дает россиянам открытие авиарейсов в Хошимин и Ханой
Новость о том, что Аэрофлот» запускает с 31 января регулярные рейсы из Москвы в Хошимин, а «Vietnam Airlines» - из Москвы в Ханой, является мегахорошей, но пока Вьетнам не станет конкурентом Таиланда для российских туристов, уверен вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
«Вьетнам был мегапопулярен до ковида, когда были рейсы на два самых популярных курорта: Нячанг и остров Фукуок. Все остальное, - Ханой, Хошимин, - туда россияне больше летали с экскурсионной, а не с пляжной точки зрения. От того же Хошимина надо ехать минимум шесть-семь часов, чтобы попасть на пляж. К сожалению, на курорты пока прямых рейсов не предвидится, туда можно будет летать через Ханой и Хошимин. Рейсов пока очень мало. То, что мы видим, - два рейса в неделю, - это просто смешно. Главный конкурент Вьетнама это Таиланд, а туда летает 200 рейсов в неделю. Поэтому здесь даже обсуждать не стоит, будет ли Вьетнам отбивать туристов от Таиланда», - рассказал Мкртчян НСН.
При этом само открытие рейсов во Вьетнам, по словам эксперта, «мегахороший знак, потому что в сентябре никто даже не верил, что это возможно».
«Это первая ласточка. Надеюсь, что в дальнейшем мы увеличим количество рейсов хотя бы до 20-30 в неделю. Плюс бизнесу будет очень хорошо, потому что ему интересны не пляжные курорты, а деловые столицы», - сообщил он.
По словам Мкртчяна, 10 дней на двоих в хороших 4-звездочных отелях на Фукуоке «на пляже, с завтраками» с учетом дополнительного перелета будут стоить около 300 тысяч рублей.
Ранее новости сообщали, что самыми распространенными направлениями для длительных путешествий зимой у россиян в 2023 году стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам.