Вьетнам или Таиланд? Что дает россиянам открытие авиарейсов в Хошимин и Ханой

«Вьетнам был мегапопулярен до ковида, когда были рейсы на два самых популярных курорта: Нячанг и остров Фукуок. Все остальное, - Ханой, Хошимин, - туда россияне больше летали с экскурсионной, а не с пляжной точки зрения. От того же Хошимина надо ехать минимум шесть-семь часов, чтобы попасть на пляж. К сожалению, на курорты пока прямых рейсов не предвидится, туда можно будет летать через Ханой и Хошимин. Рейсов пока очень мало. То, что мы видим, - два рейса в неделю, - это просто смешно. Главный конкурент Вьетнама это Таиланд, а туда летает 200 рейсов в неделю. Поэтому здесь даже обсуждать не стоит, будет ли Вьетнам отбивать туристов от Таиланда», - рассказал Мкртчян НСН.