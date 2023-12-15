Египет и другие популярные новогодние направления, которые не разорят

Если вы планируете отдых в теплой стране, пока друзья наслаждаются снежной зимой в России, стоит рассмотреть направления, которые не разорят даже с учетом того, что вы едете с семьей. Трэвел-агент Виктория Сазонова рассказала нам о самых популярных вариантах этой зимы.

Турция

Любимая многими россиянами. Отправиться туда можно не только в летний период, но и в новогодние праздники, местные курорты не разочаруют. В большинстве отелей вам могут предложить горячие бассейны, а потому из-за моря переживать особо не стоит.

Виктория: «Анталийское побережье пользуется невероятным спросом в праздники, поэтому планируйте отдых как минимум за пару недель».

Египет

Еще одно суперпопулярное направление у россиян, которое можно рассмотреть в эти каникулы. Если вам хочется не только сменить обстановку, но и насладиться культурными памятниками, Египет станет отличным вариантом. Да еще и относительно бюджетным. Правда, с купанием в море может не получиться — оно довольно прохладное в этот период.

«Египет привлекателен разнообразием досуга — здесь не заскучают ни дети, ни взрослые, а за несколько дней до вылета можно ухватить авиабилеты по приятной цене — с Египтом такое случается чаще всего», — говорит наш эксперт.

Таиланд

Вариант чуть дороже, однако даже для семьи из трех-четырех человек это путешествие не окажется накладным. Самое приятное — вы можете выбрать тур по своему бюджету.

Виктория: «Перед Новым годом чаще всего билеты на самолет и сами туры довольно дорогие, но если вы потратите несколько дней и будете мониторить цены, вполне реально подобрать „горящий“ вариант или же подхватить тур, от которого отказались».