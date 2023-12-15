Из России во Вьетнам запустят регулярные прямые рейсы с 31 января 2024 года. В популярную пляжную страну Азии будет летать авиакомпания «Аэрофлот», сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что полеты будут выполнять самолеты Boeing 777-300 ER дважды в неделю: по средам и воскресеньям во Вьетнам, по четвергам и понедельникам — обратно.

«Стоимость билетов на первый рейс начинается от 65,4 тысячи рублей на человека без багажа, с багажом — от 77,7 тысячи рублей», — заметили в АТОР.