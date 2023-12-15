«Аэрофлот» запускает прямые рейсы в популярную пляжную страну

За последние несколько дней компания «Аэрофлот» открывает уже второе направление в Азию. На сайте перевозчика появилась информация, что теперь из Москвы, а именно из Шереметьево, можно будет долететь прямиком до вьетнамского Хошимина. Известно, что первый рейс полетит 31 января 2024 года и будет регулярным — дважды в неделю.