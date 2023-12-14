«Я такого нигде не видела». Туристка назвала необычную особенность Мексики

Известная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) побывала в Мексике и рассказала, что маленькие дети здесь зарабатывают деньги в общественных местах. Эту необычную особенность страны она назвала в видео, доступном на ее YouTube-канале.

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Блогерша раскрыла, что дети шести-семи лет подходили к ней в ресторанах и кафе и продавали еду. Мадрид предположила, что они делают это, чтобы заработать.

С той же целью они выходят на дорогу и показывают фокусы водителям автомобилей, добавила она.