Названы самые опасные страны для путешествий в 2024 году

Сирия и Ливия вошли в пятерку самых опасных стран для путешествий в 2024 году. Соответствующие данные опубликованы в ежегодном исследовании, проводимом фирмой по оценке рисков International SOS.

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Также в числе государств, которые не рекомендуется посещать туристам, названы Южный Судан, Афганистан и Сомали. При этом Южный Судан, занявший первое место в антирейтинге, описывается как страна с чрезвычайной угрозой безопасности. По мнению авторов исследования, там существуют серьезные риски «насильственных нападений вооруженных группировок на путешественников и международных представителей».

В International SOS также поделились списком самых безопасных стран мира для путешествий в 2024 году. В него вошли Исландия, Люксембург, Норвегия, Швейцария и Дания.