Филиппины – это райские острова в Тихом океане, которые привлекают туристов со всего мира своими великолепными пляжами, голубыми лагунами и богатой экзотической природой.

Отдых здесь подойдет как любителям пляжного отдыха, так и активного. На Филиппинах можно заниматься дайвингом и сноркелингом у коралловых рифов, сёрфингом, треккингом в джунглях, рафтингом на реках и многим другим.

Однако, уровень преступности и риск карманных краж на Филиппинах высок, особенно в таких туристических центрах как Манила, Боракай и Себу. Поэтому путешественникам нужно быть особенно бдительными. В стране высокий уровень коррупции, поэтому даже при взятии вора на месте преступления, можно откупиться небольшой взяткой полиции и избежать наказания.