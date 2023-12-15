Что нужно знать про отдых на Филиппинах: видео
Филиппины – это райские острова в Тихом океане, которые привлекают туристов со всего мира своими великолепными пляжами, голубыми лагунами и богатой экзотической природой.
Отдых здесь подойдет как любителям пляжного отдыха, так и активного. На Филиппинах можно заниматься дайвингом и сноркелингом у коралловых рифов, сёрфингом, треккингом в джунглях, рафтингом на реках и многим другим.
Однако, уровень преступности и риск карманных краж на Филиппинах высок, особенно в таких туристических центрах как Манила, Боракай и Себу. Поэтому путешественникам нужно быть особенно бдительными. В стране высокий уровень коррупции, поэтому даже при взятии вора на месте преступления, можно откупиться небольшой взяткой полиции и избежать наказания.
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