Визовые центры Испании отменили обязательную предварительную запись

Визовые центры Испании в Москве и Санкт-Петербурге отменили обязательную предварительную запись на подачу документов на визу в Испанию. Об этом сообщается на сайтах визовых центров.

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Информацию также подтвердили Telegram-каналу «Улететь» представители центров.

Прийти в визовый центр теперь можно с 9 утра до 2 часов дня без записи.

«Важно — заявители с предварительной записью будут приняты раньше, чем заявители, пришедшие по предварительной записи», — говорится на сайте визовых центров.