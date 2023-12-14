Визовые центры Испании отменили обязательную предварительную запись
Визовые центры Испании в Москве и Санкт-Петербурге отменили обязательную предварительную запись на подачу документов на визу в Испанию. Об этом сообщается на сайтах визовых центров.
Информацию также подтвердили Telegram-каналу «Улететь» представители центров.
Прийти в визовый центр теперь можно с 9 утра до 2 часов дня без записи.
«Важно — заявители с предварительной записью будут приняты раньше, чем заявители, пришедшие по предварительной записи», — говорится на сайте визовых центров.
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