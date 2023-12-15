Библио-Глобус откроет продажу туров во Вьетнам на рейсах «Аэрофлота»

Туроператор Библио-Глобус откроет продажу туров во Вьетнам с перелетом прямыми рейсами «Аэрофлота» уже завтра, 15 декабря в 10 утра. Об этом редакции TourDom.ru сообщили в туркомпании.

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Бронирование поездок будет доступно на даты начиная с 31 января и до конца марта. Рейсы в Хошимин SU 0292 запланированы с периодичностью 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям.

Говорят, что любое путешествие начинается с дороги. А если путешествовать вместе с Anex, то с дороги начинается отдых. Так, красочное шоу, которым после ночного перелета встречали гостей в аэропорту Шарм-эль-Шейха, сразу помогло взбодриться и настроиться на позитивную волну.

По данным сайта авиакомпании, из Шереметьево Boeing 777-300ER отправится в 19:35, а во Вьетнам прибудет в 09:30 на следующий день. Туристы проведут в дороге около 10 часов.

Обратные вылеты заявлены по четвергам и понедельникам. Самолет повезет пассажиров из аэропорта Тансоннхат в 11:10, прибытие в Москву ожидается в 18:10. Билетов в продаже пока нет.

Благодаря прямым рейсам в Хошимин у российских туристов появится возможность быстрее добраться до популярных южных курортов Вьетнама – Муйне, Фукуока, Фантьета, Вунгтау.

«Аэрофлот» получил допуски на полеты во Вьетнам от авиавластей страны 11 декабря. Ранее перевозчик собирался поставить самолеты на линию Москва – Хошимин с 28 декабря.

Сегодня же стало известно о планах авиакомпании Vietnam Airlines организовать авиасообщение по другому вьетнамскому маршруту – Москва – Ханой. Предположительно, рейсы в северный аэропорт республики начнутся в период с 25 по 27 января и будут выполняться дважды в неделю.