5 стереотипов об Англии, в которые не стоит верить

Великобритания – удивительная страна с богатой культорой и историей. Даже те, кто никогда не был в Англии, наслышаны о разных стереотипах, которые ходят вокруг этой страны.

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Какие-то из них действительно правдивы, а какие-то не имеют ничего общего с реальностью. Подробнее о стереотипах про Великобританию, о которых давно пора забыть, читайте в материале "Рамблера".

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Овсянка на завтрак

Многие фанаты картин про Шерлока Холмса уверены, что в Англии принято завтракать овсянкой. Однако это отнюдь не так. Традиционный английский завтрак сложно назвать диетическим и полезным. Как правило, он включает в себя жареные яйца, сосиски, бекон, тосты, грибы и фасоль.

Дождливая погода

Мало у кого Англия ассоциируется с солнцем и мягким климатом. Как правило, люди, живущие за пределами Великобритании, считают, что эта страна довольно серая и дождливая. Однако это большое заблуждение. В частности, в Лондоне среднегодовое количество осадков меньше, чем в Париже, Риме и даже Сиднее –при этом данные города зачастую не считают дождливыми.

Одержимость королевской семьей

Монаршие особы действительно немаловажны для англичан, но едва ли можно сказать, что они одержимы ими. Более того, многие жители Великобритании скептически относятся к тем или иным представителям королевской семьи.

Чай по расписанию

Вы наверняка хотя бы раз слышали о Five o’clock Tea – чайной церемонии англичан, которую они проводят ровно в 17 часов вечера. Сложно спорить с тем, что англичане действительно неравнодушны к чаю – здесь его пьют повсеместно и нередко с добавлением молока. Однако традиция пить чай в определенное время давно осталась в прошлом. Кроме того, большинство британцев питают слабость к другому напитку – к пиву. Поэтому бары среди местных пользуются куда большей популярностью, чем изысканные заведения, где можно выпить чай.

Чопорность англичан