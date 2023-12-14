Турция рассчитывает на личное присутствие сына президента Сомали на суде по ДТП

АНКАРА, 14 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что сын президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда, обвиняемый в наезде на мотокурьера в Стамбуле, может лично присутствовать на суде.

"Нашим приоритетом является защита прав нашего гражданина. Я лично говорил с главой Минюста Сомали, там есть понимание ответственности. Суд начнется в ближайшие дни, и идет речь о том, что обвиняемый прибудет в Турцию для участия в процессе", - сказал министр в эфире местных телеканалов.

Он также пояснил, что были исправлены несоответствия между отчетом полиции с места происшествия и последующими заключениями судебных органов. Сын сомалийского лидера был отпущен, поскольку в первом протоколе вся вина за инцидент была возложена на потерпевшего, который через несколько дней умер. Но такое положение дел возмутило общественность и правозащитников, из-за чего власти провели дополнительные проверки. По словам Тунча, судмедэксперты и прокуратура пришли к выводу, что виноват был водитель совершившего наезд автомобиля.

Ранее президент Сомали в интервью агентству Associated Press назвал произошедшее несчастным случаем. Глава государства уточнил, что к моменту вылета из страны в отношении его сына Мохамеда не был выдан ордер на арест, а его временное отсутствие в Турции вызвано деловой необходимостью. Президент Сомали посоветовал своему сыну вернуться в Турцию и предстать перед судом.