Кения с 2024 года отменит визы для россиян

Кения планирует отменить визы для туристов со всего мира, в том числе из России. Об этом заявил президент республики Уильям Руто, сообщает The East African.

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«С января 2024 года Кения станет полностью безвизовой», – указал политик.

В декабре власти республики отменили необходимость получения разрешения на въезд для жителей стран Африки, эксперимент оказался удачным. В связи с этим безвизовый въезд распространят на путешественников из других государств.

Перед поездкой в Кению туристам необходимо будет пройти регистрацию и идентификацию на специальном сайте и получить официальное разрешение на въезд. Соответствующая платформа пока находится в разработке.