АТОР: Туроператоры открыли продажу туров в Хайнань

Российские туроператоры начали продажу путевок на китайский остров Хайнань после того, как «Аэрофлот» запустил прямые рейсы на китайский остров, сообщает АТОР.

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Туры с прямым перелетом из Москвы уже сформированы. В TEZ Tour готовы предложить туристам поездки на 7, 14, 21 и 28 ночей.

Новогодний вылет 27 декабря обойдется туристам от 93 549 рублей на человека за семь ночей при двухместном размещении в четырехзвездочном отеле с завтраками. Стоимость аналогичного тура у туроператора Pac Group начинается от 108 тысяч рублей на двоих.