АТОР: Туроператоры открыли продажу туров в Хайнань
Российские туроператоры начали продажу путевок на китайский остров Хайнань после того, как «Аэрофлот» запустил прямые рейсы на китайский остров, сообщает АТОР.
Туры с прямым перелетом из Москвы уже сформированы. В TEZ Tour готовы предложить туристам поездки на 7, 14, 21 и 28 ночей.
Новогодний вылет 27 декабря обойдется туристам от 93 549 рублей на человека за семь ночей при двухместном размещении в четырехзвездочном отеле с завтраками. Стоимость аналогичного тура у туроператора Pac Group начинается от 108 тысяч рублей на двоих.
Туроператор FUN&SUN предлагает тур с вылетом 27 декабря на 8 ночей по цене от 79 167 руб. за человека при двухместном размещении.