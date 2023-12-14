Жители Будапешта в шоке от цен на рождественской ярмарке

Рождественская ярмарка в Будапеште оказалась не по карману гостям и жителям города
Товары на традиционной ярмарке в Венгрии оказались не по карману не только местным жителям, но и туристам, передает «МИР 24».
Веселая музыка, сверкающие огни, световое шоу – все атрибуты праздника остались на главном рождественском базаре в Будапеште. При этом купить еду стало проблемой. Например, порция знаменитого венгерского гуляша стоит около 12 долларов (чуть больше тысячи рублей), а простой хот-дог с сосиской – 23 доллара (более двух тысяч рублей).
«Мы просмотрели все цены, но это не предназначено для венгерских кошельков. Даже не для наших гостей из Вены, для них тоже здесь все дорого. Цены просто нереальные, местные точно не могут себе это позволить», – рассказала туристка Маргит Варга.
«Когда я был ребенком и ходил покупать каштаны на ярмарку, подобную этой, я мог купить весь прилавок вместе с продавцом за четверть той цены, которую они стоят сейчас. Здесь все такое дорогое», – поделился местный житель Лайош Хильд.
По оценке экспертов, последние два года экономика Венгрии шла на спад, который удалось затормозить только в сентябре. Но цены на продукты по-прежнему растут. По данным Евростата, они увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом.