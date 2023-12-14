Турист назвал страну для начинающих путешественников

Голландец Том Гронд, посетивший 159 стран, выделил несколько, идеально подходящих для начинающих путешественников. По информации Daily Mail, он рекомендует Таиланд, Сингапур, Малайзию и Индонезию как доступные и увлекательные места для старта в мире путешествий.

Гронд подчеркивает, что путешествие по Юго-Восточной Азии не требует больших финансовых затрат или обилия опыта. Там безопасно, а местные жители приветливы и привыкли к туристам. Кроме того, благоприятная погода позволяет путешественникам сэкономить на одежде.

Он также выделяет Непал и Пакистан, отмечая красивые пейзажи и гостеприимство местных жителей, которые дружелюбны к иностранцам. Он также рекомендует избегать поездок в «дорогие» страны, так как роскошные курорты могут оказаться недоступными для большинства путешественников. Гронд упоминает, что, хотя он посетил Австралию и Гавайи, ему не хватило средств на полноценное пребывание и осмотр достопримечательностей там.

Также он отмечает, что страны Ближнего Востока могут быть менее подходящими для новичков из-за большого количества правил, которые нужно соблюдать при посещении.