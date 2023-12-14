В Альянсе турагентств России прокомментировали возможные изменения в формате «все включено»

Глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каан Кавалоглу заявил о возможном изменении в формате «все включено» в отелях, которое предполагает, что турист будет сам выбирать за какие продукты и напитки платить. По задумке, это должно снизить стоимость отдыха.

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Эту инициативу прокомментировал в интервью RT вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан. По его словам, такая идея предлагается уже давно, так как турецкие отельеры прекрасно понимают, что большинству россиян становится не по карману отдых в Турции по причине резкого роста цен.