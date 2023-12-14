Россияне стали чаще отдыхать в Венесуэле

Туроператоры сообщили, что за последний год спрос россиян на поездки в Венесуэлу вырос втрое. Особенно популярен стал остров Маргарита в Венесуэле, потому что туда легко получить визу, есть прямые рейсы и можно использовать карту "Мир".

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По данным "РИА Новости", остров привлекает своими красивыми пейзажами и гостеприимством местных жителей. Эксперты из "Слетать.ру" отмечают, что остров привлекателен благодаря своим прекрасным песчаным пляжам и бирюзовой воде, которые можно посещать круглый год, особенно с ноября по май.

Пляжи острова протяженностью 150 километров предлагают различные возможности для отдыха, включая популярный среди виндсерферов и кайтсерферов пляж Эль-Яке. Также туристов ждут белоснежный песок и живописные закаты в Пуэрто Крузе.

Туристы в восторге не только от пляжного отдыха, но и от возможностей для дайвинга, экскурсий на джипах и знакомства с бытом местных жителей.