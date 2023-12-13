Женщины в России превзошли мужчин по количеству путешествий

В России женщины превзошли мужчин по количеству путешествий в год — 65 процентов против 35. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Уточняется, что россиянки предпочитают передвигаться на поезде (94 процента) и часто берут в поездку возлюбленных и детей. Больше всего путешествий совершают женщины в возрасте от 35 до 64 лет (75 процентов) с доходом в диапазоне от 16 до 75 тысяч рублей в месяц (67 процентов).