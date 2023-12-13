Спрос на поездки в Европу у россиян неожиданно вырос

Популярность новогодних туров в Европу у россиян неожиданно выросла, несмотря на отсутствие прямых рейсов. Об этом Российского союза туриндустрии (РСТ).

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По данным источника, в текущем сезоне путешественники бронируют поездки на зимних каникулах активнее, чем в прошлом году. На первом месте среди популярных заграничных направлений оказались Узбекистан и Армения, а второе поделили Европа и Япония.

«Мы видим заметное оживление спроса на европейских направлениях по сравнению с прошлым годом. Речь идет не о ВИП-сегменте, он фактически не снижался, а о бюджетном отдыхе», — рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян.

Она подчеркнула, что из европейских стран россияне чаще всего выбирают Францию и Италию. Причем, по словам эксперта, путешественников уже не смущает необходимости добираться с пересадками.

Вердиян добавила, что чаще всего россияне летают в Европу через Стамбул и Дубай, билеты обходятся в 100 тысяч рублей туда-обратно. Стыковки в странах СНГ дешевле: такие перелеты стоят 70-80 тысяч рублей.