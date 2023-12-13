Туристические очереди у Эйфелевой башни названы худшими в мире
Очереди туристов к Эйфелевой башне в Париже названы самыми худшими по сравнению с другими достопримечательностями мира, сообщает газета Figaro со ссылкой на исследование экспертов.
Уточняется, что именно это место чаще всего упоминают иностранные туристы на одном из сайтов для путешественников, отмечая длинные очереди.
Также в тройку самых длинных очередей среди более сотни популярных достопримечательностей вошли колесо обозрения London Eye и римский Колизей.
Среди достопримечательных мест Франции самыми критикуемыми стали местный Диснейленд, Лувр и Версальский дворец, уточнили аналитики.