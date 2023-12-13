Туристические очереди у Эйфелевой башни названы худшими в мире

Очереди туристов к Эйфелевой башне в Париже названы самыми худшими по сравнению с другими достопримечательностями мира, сообщает газета Figaro со ссылкой на исследование экспертов.

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Уточняется, что именно это место чаще всего упоминают иностранные туристы на одном из сайтов для путешественников, отмечая длинные очереди.

Также в тройку самых длинных очередей среди более сотни популярных достопримечательностей вошли колесо обозрения London Eye и римский Колизей.