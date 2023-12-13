Кения отменит визовый режим с 2024 года
Кения войдет в число безвизовых стран с января 2024 года. Об этом заявил президент Уильям Руто в ходе церемонии празднования Дня Республики, его слова приводит издание The Standard.
По словам Руто, для реализации новой политики правительство разработало цифровую платформу, на которой желающие посетить Кению смогут зарегистрироваться заранее.
"Все путешественники получат электронное разрешение на поездку... Начиная с января 2024 года Кения станет безвизовой страной", - добавил он.
Ранее стало известно, что Кения стремится увеличить число туристов до 5,5 млн к 2028 году. Об этом объявил глава Совета по туризму Кении Фрэнсис Гичаба. Это позволит увеличить вклад туристического сектора в экономику Кении до 1 трлн шиллингов ($6,6 млрд) в год.
В 2023 году Кения намерена принять 1,9 млн туристов, а в 2024-м - 2,2 млн. В тройку стран, наибольшее число туристов из которых посетило Кению в 2022 году, входят США (209 тыс.), Уганда (151 тыс.) и Великобритания (131 тыс.). Официальных данных властей Кении о количестве российских туристов нет.