Кения отменит визовый режим с 2024 года

Кения войдет в число безвизовых стран с января 2024 года. Об этом заявил президент Уильям Руто в ходе церемонии празднования Дня Республики, его слова приводит издание The Standard.

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По словам Руто, для реализации новой политики правительство разработало цифровую платформу, на которой желающие посетить Кению смогут зарегистрироваться заранее.

"Все путешественники получат электронное разрешение на поездку... Начиная с января 2024 года Кения станет безвизовой страной", - добавил он.

Ранее стало известно, что Кения стремится увеличить число туристов до 5,5 млн к 2028 году. Об этом объявил глава Совета по туризму Кении Фрэнсис Гичаба. Это позволит увеличить вклад туристического сектора в экономику Кении до 1 трлн шиллингов ($6,6 млрд) в год.